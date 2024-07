Steinkirchen. Ein maskierter Mann überfällt einen Supermarkt und bedroht eine Kassiererin - doch die sucht so schnell wie möglich das Weite. Von wem soll der Täter nun Geld fordern? Er flieht - ziemlich erfolglos.

Ein mit einem Messer bewaffneter Räuber ist in einem Supermarkt im Landkreis Stade an der eiligen Flucht einer Kassiererin gescheitert - und ohne Beute abgezogen. Wie die Polizei heute mitteilte, ist der unbekannte Täter am späten Donnerstagabend zu der Kasse des Marktes in Steinkirchen gegangen und habe die 25-Jährige bedroht.

Auf Englisch verlangte er Geld. Die Frau ging aber nicht auf die Forderung ein, sondern flüchtete von der Kasse. Sie blieb unverletzt. Der maskierte Mann ergriff unverrichteter Dinge die Flucht - ohne Beute. Eine Fahndung blieb zunächst ohne Erfolg. Die Polizei sucht nach Zeugen.

© dpa-infocom, dpa:240705-930-164642/1