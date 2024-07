Hamburg. Die Deutsche Fußball Liga hat die Spielpläne veröffentlicht. Aufsteiger St. Pauli startet mit einem Heimspiel. Für Wolfsburg kommt es gleich knüppeldick. Auch Kiel und Bremen kennen ihre Gegner.

Zweitliga-Meister FC St. Pauli bekommt es am ersten Spieltag der Fußball-Bundesliga mit dem 1. FC Heidenheim zu tun, der VfL Wolfsburg empfängt Bayern München. Das gab die Deutsche Fußball Liga (DFL) bekannt. Die Spiele finden am 24. oder 25. August am Millerntor statt. Die zeitgenauen Ansetzungen stehen bislang nicht fest. Ein Überblick über die Bundesligisten aus dem Norden:

FC St. Pauli

Nach dem Spiel gegen Heidenheim wartet am zweiten Spieltag (30. August bis 1. September) das Auswärtsspiel beim 1. FC Union Berlin auf den neuen St.-Pauli-Trainer Alexander Blessin und sein Team. „Überragend, mit einem Spiel am Millerntor in die Bundesliga zu starten. Ich kann es kaum erwarten, dass es losgeht. Wir gehen mit Respekt an die Aufgabe, aber wir wissen auch, was unser Team kann”, sagte Blessin.

Holstein Kiel

Das erste Bundesliga-Spiel der Vereinsgeschichte führt Holstein Kiel zur TSG 1899 Hoffenheim. Im Kraichgau war Trainer Marcel Rapp acht Jahre lang als Nachwuchscoach tätig. Die Heimpremiere feiern die Störche dann am zweiten Spieltag gegen den VfL Wolfsburg. Danach kommt der FC Bayern nach Kiel (13. bis 15. September). Sportgeschäftsführer Carsten Wehlmann sagte: „Danach wissen wir, dass wir in der Bundesliga angekommen sind.” Das Duell mit Mitaufsteiger FC St. Pauli steigt am 12. Spieltag (29. November bis 1. Dezember) in Hamburg.

Werder Bremen

Trainer Ole Werner und Werder Bremen reisen zum Saisonbeginn in den Süden zum FC Augsburg. In den beiden ersten Heimspielen gastieren Champions-League-Finalist Borussia Dortmund (30. August bis 1. September) und Rekordmeister München (20. bis 22. September) im Weserstadion. „Es ist für uns ein spannender Auftakt. Die beiden Topmannschaften in den ersten beiden Heimspielen sind natürlich große Herausforderungen, aber wir freuen uns auf die Aufgaben”, meinte Fußball-Geschäftsführer Clemens Fritz.

VfL Wolfsburg

Die „Wölfe” bekommen es gleich am ersten Spieltag mit dem Rekordchampion aus München zu tun. Für Trainer Ralph Hasenhüttl und sein Team ist das Heimspiel gegen die Bayern gleich eine echte Standortbestimmung. Nach der anschließenden Auswärtspartie in Kiel empfangen die Niedersachsen dann Eintracht Frankfurt in der heimischen Arena.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von X, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. https://twitter.com/DFL_Official/status/1808802853546250600 Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

© dpa-infocom, dpa:240704-930-163694/1