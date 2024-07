Braunschweig. In einem Parkhaus in Braunschweig steht ein Koffer und kein Besitzer ist in Sicht. Die Polizei sperrt den Bereich erst einmal.

Die Polizei hat in einem Parkhaus in Braunschweig wegen eines herrenlosen Koffers einen Bereich evakuiert und abgesperrt. Zu dem Einsatz in der Steinstraße schrieb die Polizei am Abend auf der Plattform X: „Durch Polizeibeamte wurde ein herrenloser Koffer in einem Parkhaus festgestellt. Vorsorglich wurde der Nahbereich evakuiert und abgesperrt. Bitte geht nicht in die Nähe des Einsatzortes und folgt Anweisungen der Einsatzkräfte.” Weitere Informationen zu dem Vorfall wurden vorerst nicht bekannt.

