Wolfsburg. Die erste museale Einzelausstellung von Firelei Báez in Deutschland ist von Samstag an in Wolfsburg zu sehen. Die Künstlerin aus New York scheut nicht vor großen, farbenprächtigen Motiven zurück.

Das Kunstmuseum Wolfsburg stellt von Samstag an die farbintensiven, großformatigen Bilder von Firelei Báez aus. „Trust Memory Over History” ist der Titel der Zusammenstellung der dynamischen Kompositionen - teilweise bleiben die Motive für den Betrachter oder die Betrachterin rätselhaft. Die 1981 in der Dominikanischen Republik geborene und in New York lebende Künstlerin ist bekannt dafür, mit ihren Installationen in der reizüberfluteten Kultur der Gegenwart Lichtpunkte zu setzen.

In den fiktiven Bildwelten vermengen sich kopflose Geschöpfe, die magisch zwischen Mensch, Pflanze und Tier changieren, glänzendes Haar, farbenfrohe Federn, pralle Früchte und sturmerprobte Palmen. Báez setzt somit den gewaltvollen Kapiteln der Weltgeschichte Schönheit und Freude entgegen, wie das Museum ihre Kunst beschreibt. Dabei reiche ihr Spektrum von karibischer Kultur über Science-Fiction, Kunst- und Naturgeschichte bis zur Kolonialzeit, Migration, dem Leben in der Diaspora, Rassismus oder Genderfragen. Nach dem Erwerb einer Installation von Báez im Jahr 2018 ist nun bis zum 13. Oktober die erste museale Einzelausstellung der Künstlerin in Deutschland zu sehen. Die Arbeiten wurden in Kooperation mit dem Louisiana Museum of Modern Art in Dänemark zusammengestellt.

