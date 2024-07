Syke. Ein Auto stößt bei Bremen mit einem Lastwagen zusammen. Das Alter des Autofahrers überrascht die Polizisten.

Ein 13-Jähriger hat mit einem Auto in Syke südlich von Bremen einen Unfall gebaut. Der Minderjährige sei am Dienstag beim Abbiegen zu schnell gewesen und mit einem Lastwagen zusammengeprallt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Verletzt wurde den Angaben nach niemand.

Wie der Junge an die Autoschlüssel gekommen war, blieb zunächst unklar. Fraglich war zudem, wem das genutzte Auto eigentlich gehört. Zeugen hielten den 13-Jährigen, der nach dem Unfall den Angaben nach zunächst fliehen wollte, bis zum Eintreffen der Polizei fest. Er wurde anschließend seinen Eltern übergeben. Auf den Jungen und den Besitzer des Autos könnten Strafanzeigen zukommen.

© dpa-infocom, dpa:240703-930-162515/1