Unbekannte halten einen Senior im Bett fest und durchsuchen seine Wohnung. Zwei Polizisten werden bei der versuchten Festnahme eines Täters verletzt.

Langenhagen (dpa/lni) - Unbekannte haben einen 83-Jährigen in seiner Wohnung bei Hannover überfallen. Bei der versuchten Festnahme eines Täters wurden zwei Polizisten leicht verletzt. Drei Unbekannte waren in der vergangenen Nacht in die Wohnung des Seniors in Langenhagen über die Balkontür eingestiegen, wie die Polizei mitteilte. Während einer der Täter den 83-Jährigen im Bett festhielt, durchsuchten seine Komplizen die Wohnung nach Wertgegenständen.

Anschließend verließen die Räuber die Wohnung und flüchteten laut Polizei in verschiedene Richtungen. Die alarmierten Beamten konnte einen der Täter zunächst festhalten. Der Mann leistete jedoch Widerstand, riss sich los und flüchtete. Zwei Polizisten erlitten dabei leichte Verletzungen. Der 83-Jährige wurde ebenfalls verletzt und kam in ein Krankenhaus. Ob die Täter Beute machten, war zunächst unklar. Die Polizei hat Ermittlungen wegen versuchten schweren Raubes und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamten eingeleitet und sucht Zeugen.

© dpa-infocom, dpa:240702-930-161685/1