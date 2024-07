Zu einem schweren Verkehrsunfall kommt es am Wochenende zwischen Rennradfahrern und einem Reh. Die Radler werden verletzt, das Tier verendet.

Rotenburg (dpa/lni) - Ein Reh hat zwei Rennradfahrer auf der Landesstraße 132 bei Bülstedt in der Samtgemeinde Tarmstedt im Landkreis Rotenburg (Wümme) schwer zu Fall gebracht. Das Duo war am Sonntagmittag in Richtung Steinfeld unterwegs, als das Tier aus dem rechten Seitenraum auf die Fahrbahn sprang, wie die Polizei mitteilte.

Die Radfahrer konnten nicht mehr ausweichen und stürzten auf die Fahrbahn. Die beiden 56 Jahre alten Männer zogen sich schwerste Verletzungen im Bereich des Kopfes und Oberkörpers zu und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Das Reh verendete am Unfallort.

