Wilhelmshaven. Einen Gefallen erweist sich ein 19-Jähriger sicher nicht, als er mit einer Schreckschusswaffe in die Luft schießt. Denn: Er macht die Polizei auf sich aufmerksam. Die Beamten müssen nur eines tun.

Das hätte er sich im eigenen Interesse besser gespart: Ein 19-Jähriger hat von seinem Balkon in Wilhelmshaven mit einer Schreckschusswaffe in die Luft geschossen - und damit die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich gezogen. Am Samstagabend habe der junge Mann im Stadtteil Heppens geschossen, worüber sich Nachbarn beschwert hätten, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Beamten schritten ein und stellten schließlich fest, dass gegen den 19-Jährigen ein Untersuchungshaftbefehl vorlag - der sofort vollstreckt wurde.

