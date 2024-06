Giesen/Hasede. In Hasede sind Unbekannte in Haus eingebrochen. Dazu hebelten sie die Balkontür aus.

Unbekannte haben in Hasede (Landkreis Hildesheim) eine Balkontür aufgehebelt und sind in ein Haus eingebrochen. Um an die Balkontür zu gelangen, nutzten die Täter laut Polizei-Angaben vom Sonntag eine hauseigene Leiter. Danach hätten sie das Haus betreten und sämtliche Zimmer durchsucht. Nach bisherigem Erkenntnisstand der Polizei entwendeten die Täter 900 Euro Bargeld.

