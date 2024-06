Rostock. Eine Bande soll in drei Bundesländern Sattelauflieger und Baumaschinen gestohlen haben. Der Schaden liegt bei über 300.000 Euro. In Hessen sind nun zwei Verdächtige geschnappt worden.

Bei der bundesweiten Fahndung zu einer mutmaßlichen Diebesbande sind in Hessen zwei Tatverdächtige festgenommen worden. Gegen beide wurde am Mittwoch Haftbefehl erlassen, sie sitzen nun in Untersuchungshaft, wie die Polizei in Rostock am Freitag mitteilte. Die Männer im Alter von 44 und 36 Jahren waren am Dienstag festgenommen worden.

Die Schwerpunktstaatsanwaltschaft Stralsund und die Kriminalpolizeiinspektion Rostock ermitteln seit November 2023 gegen die Gruppe, die sich auf den Diebstahl von Sattelaufliegern und hochwertigen Baumaschinen spezialisiert haben soll. Der Gruppierung werden mehr als zehn Taten in Hessen, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern zur Last gelegt, mit einem Gesamtschaden von rund 310.000 Euro. Die Ermittlungen dauern an.

