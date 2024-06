Göttingen. Nach einem Unfall mit einem Linienbus in Göttingen mit zehn Verletzten sucht die Polizei Zeugen und ein älteres rotes Fahrzeug.

Nach einem Unfall mit einem Linienbus in Göttingen mit zehn Verletzten sucht die Polizei Zeugen und ein älteres rotes Fahrzeug. Das Auto soll in den Unfall am Mittwoch verwickelt gewesen sein, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Demnach soll der Fahrer des roten Wagens unerlaubt die Sonderdurchfahrt für Busse befahren und an einer Bushaltestelle plötzlich gebremst haben. Ein Busfahrer musste stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern, wie die Polizei weiter mitteilte. Dabei stürzten 10 der insgesamt etwa 80 Fahrgäste und verletzten sich leicht. Trennscheiben und Haltestangen im Bus wurden beschädigt. Die Polizei hofft nun, dass Passanten Angaben zum roten Auto, dem Kennzeichen oder dem Fahrer machen können. Die Ermittlungen dauern an.

