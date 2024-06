Varel. Nach fünf Bränden in Varel im Landkreis Friesland haben zwei 15-Jährige eine Tat gestanden.

Nach fünf Bränden in Varel im Landkreis Friesland haben zwei 15-Jährige eine Tat gestanden. Ob die beiden Jugendlichen auch die anderen Brände gelegt haben, war zunächst unklar, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Ermittlungen der Vareler Polizei laufen auf Hochtouren und hatten nun im Fall eines Feuers im denkmalgeschützten Hansa-Gebäude am Ostermontag zum Erfolg geführt. Nach einem Zeugenaufruf waren die beiden 15-Jährigen in Verdacht geraten. Bei einer Vernehmung gestanden die Jugendlichen laut Polizei, das Feuer gelegt zu haben. Die Beamten leiteten gegen beide ein Ermittlungsverfahren wegen vorsätzlicher Brandstiftung ein. Zudem prüft die Polizei, ob die 15-Jährigen auch für weitere Taten verantwortlich sind.

© dpa-infocom, dpa:240628-99-566011/2