Hammah. Die Bremsen versagen, ein Abschlepper rammt ein Haus, durchbricht eine Wand und bleibt im Zimmer stehen. Die Hausbewohner haben Glück im Unglück.

Ein Lastwagen mit versagenden Bremsen hat in Hammah im Landkreis Stade ein Wohnhaus gerammt und eine Wand durchbrochen. Dabei wurde der 30 Jahre alte Fahrer verletzt - und auch einer der vier Hausbewohner erlitt Verletzungen durch die Trümmer, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der 30-Jährige kam ins Krankenhaus, der Bewohner konnte die Klinik nach ambulanter Behandlung verlassen. In der Nacht zum Freitag hatten die Bremsen des Abschleppers beim Abbiegen versagt, der Lastwagen fuhr in das gegenüberliegende Wohnhaus. Im Raum hinter der durchbrochenen Wand hielt sich zu dem Zeitpunkt aber niemand auf.

Spezialisten des Technischen Hilfswerks und ein Baugutachter wurden alarmiert, bevor der Abschlepper aus dem Haus gezogen werden konnte. Die Untersuchungen zur Statik des Wohnhauses dauerten zunächst noch an. Die Gemeinde brachte die vier Hausbewohner anderweitig unter. Nach Angaben der Polizei beläuft sich der entstandene Schaden Schätzungen zufolge auf mehrere Zehntausend Euro.

