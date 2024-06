Hannover. Die Zahl der Arbeitslosen in Niedersachsen ist im Juni im Vergleich zum Mai um 170 auf 257.128 minimal gestiegen.

Die Zahl der Arbeitslosen in Niedersachsen ist im Juni im Vergleich zum Mai um 170 auf 257.128 minimal gestiegen. Die Arbeitslosenquote blieb auf dem Stand von 5,7 Prozent, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Freitag mitteilte. Vor einem Jahr lag die Quote bei 5,6 Prozent. Die Bundesagentur griff für die Statistik auf Datenmaterial zurück, das bis zum 13. Juni vorlag.

