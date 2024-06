Harsum. Zwei Damhirsche haben sich in einem Gehege in Harsum im Landkreis Hildesheim in einer Hundeleine verfangen und so schwer verletzt, dass sie verendeten. Eine unbekannte Person hatte die Hundeleine laut Angaben der Polizei an den Zaun des Geheges der Tiere gebunden. Ein Hirsch verfing sich mit seinem Geweih in der Leine. Er verletzte sich bei dem Versuch sich zu befreien so schwer, dass er verendete. Der zweite Damhirsch verletzte sich ebenfalls stark und riss sich das Geweih ab. Er starb im Anschluss.

