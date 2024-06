Hannover. Die Landeshauptstadt hat aufgrund einer Unwetterwarnung mehrere Parkanlagen geschlossen.

Die Landeshauptstadt hat aufgrund einer Unwetterwarnung mehrere Parkanlagen geschlossen. Betroffen seien der Große Garten, der Stadtpark, der Tiergarten, die Waldstation in der Eilenriede und das Freigelände des Berggartens in den Herrenhäuser Gärten, teilte die Stadt Hannover am Donnerstagnachmittag mit. Die Schauhäuser des Berggartens blieben für Besucher geöffnet.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte in Niedersachsen ab dem Donnerstagnachmittag vor Starkregen und Hagel gewarnt. Auch in der Nacht könne es landesweit immer wieder Schauer und Gewitter geben.

