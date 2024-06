Hannover. In Hannover haben sich Hunderte Schornsteinfeger und Schornsteinfegerinnen getroffen. Anlass war der 140.

In Hannover haben sich Hunderte Schornsteinfeger und Schornsteinfegerinnen getroffen. Anlass war der 140. Bundesverbandstag des Schornsteinfegerhandwerks. Dabei ging es nach Angaben des Verbandes am Donnerstag um Themen wie klimafreundliches Heizen, die kommunale Wärmeplanung und das neue Gebäudeenergiegesetz. „Da ist die ranghöchste Veranstaltung für unseren Beruf, darauf sind wir sehr stolz”, sagte Ralf Heibrock, einer der Teilnehmer. Auch die Zukunft von Öl- und Gasheizungen und welche Alternativen es dazu gibt, wurden diskutiert.

Einige der Teilnehmer reisten quer durch Deutschland sogar mit dem Fahrrad an. Sie waren Teil einer Spendenaktion, bei der Geld an Institutionen übergeben wird, die sich um schwer kranke und an Krebs erkrankte Kinder kümmern. In diesem Jahr wurden nach Angaben der Organisatoren so bereits 200.000 Euro verteilt. Der Bundesverband des Schornsteigerhandwerks vertritt bundesweit die Interessen von rund 7500 Betrieben mit mehr als 21.000 Beschäftigen. Damit repräsentiert er rund 97 Prozent aller Betriebe in Deutschland.

