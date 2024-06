Hannover/Bremen. Der Donnerstag wird schwül-heiß in Niedersachsen. Am Nachmittag werden Gewitter und Unwetter erwartet. Hagel, Sturm und heftiger Regen sind möglich.

Die Menschen in Niedersachsen und Bremen müssen sich nach einem heißen und schwülen Vormittag vielerorts auf heftige Gewitter am Nachmittag einstellen. Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte, besteht lokal die Gefahr von Unwettern mit Starkregen. Zwischen 40 und 60 Liter Wasser pro Quadratmeter könnten dann innerhalb weniger Stunden fallen. Auch Sturmböen und Hagelkörner von etwa zwei Zentimetern Größe seien möglich. Nur im Westen des Bundeslandes bestehe geringeres Gewitterrisiko.

Die Temperaturen erreichen maximal 29 bis 32 Grad. Nach den Gewittern am Donnerstag soll es am Freitag deutlich kühler werden, mit Temperaturen zwischen 21 und 26 Grad. Laut Prognose sind am Freitagvormittag noch Regenschauer möglich. Ab dem Nachmittag soll es zunehmend aufklaren. Für Samstag wird überwiegend freundliches Wetter erwartet.

