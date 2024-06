Selsingen. Ein Transporterfahrer ist mit seinem Wagen in Selsingen im Landkreis Rotenburg gegen einen Baum geprallt und gestorben.

Ein Transporterfahrer ist mit seinem Wagen in Selsingen im Landkreis Rotenburg gegen einen Baum geprallt und gestorben. Der 25-Jährige sei den ersten Erkenntnissen der Ermittler nach aus unbekannten Ursachen mit seinem Fahrzeug nach links von der Straße abgekommen, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Durch die Wucht des Unfalls wurde der Mann in dem Wrack eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er starb aufgrund seiner schweren Verletzungen am Dienstagnachmittag noch an der Unfallstelle.

