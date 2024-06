Hannover. Der Ausbau des Glasfasernetzes für schnelles Internet ist in Niedersachsen schon vergleichsweise weit vorangeschritten. Die Landesregierung plant weitere Investitionen.

In Niedersachsen verfügt mittlerweile jeder zweite Haushalt über einen Glasfaseranschluss für schnelles Internet. Das hat das Wirtschaftsministerium in Hannover am Mittwoch mitgeteilt. Ende 2023 stand demnach rund 54 Prozent der Haushalte im Land Glasfaser zur Verfügung - deutlich mehr als im Bundesdurchschnitt (32 Prozent). Zusammen mit bereits geplanten oder aktuell ausgeführten Baumaßnahmen ergebe sich zudem eine absehbare Versorgung von 74 Prozent.

Wirtschaftsminister Olaf Lies sieht Niedersachsen damit als Vorreiter. „Der Bund hat als Etappenziel für Ende 2025 eine Glasfaserquote von 50 Prozent ausgerufen. Dieses Zwischenziel haben wir bereits zwei Jahre früher erreicht”, sagte der SPD-Politiker.

Land plant 70 Millionen Euro für Breitbandausbau

Der Ausbau der Glasfaseranschlüsse wird hauptsächlich von Unternehmen getragen. Wo der Ausbau sich wirtschaftlich nicht lohnt, insbesondere auf dem Land, wird er mit Fördergeld vom Staat unterstützt.

Die rot-grüne Landesregierung hat in ihrem Haushaltsentwurf für 2025 weitere 70 Millionen Euro für den Breitbandausbau vorgesehen. Damit soll sichergestellt werden, dass alle förderfähigen Anträge kofinanziert werden können, die bis Oktober 2024 von den Kommunen gestellt werden. Ohne dieses Geld würden die Kommunen kaum noch Anträge stellen, weil sie der Eigenanteil überfordern würde, argumentierte die Regierung.

© dpa-infocom, dpa:240626-99-537910/2