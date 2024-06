Düsseldorf. Die erste Runde des DHB-Pokals ist ausgelost. Sechs Clubs aus Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein sind dabei. Die Bundesligisten steigen erst später in den Wettbewerb ein.

Handball-Drittligist HC Empor Rostock trifft in der ersten Runde des DHB-Pokals auf den Bundesliga-Aufsteiger 1. VfL Potsdam. Das ergab die Auslosung am Donnerstag in Düsseldorf. Die Bundesligisten THW Kiel, HSV Hamburg und TSV Hannover-Burgdorf steigen erst in der zweiten Runde ein. Die SG Flensburg-Handewitt startet als drittplatzierter des vergangenen Final Four erst im Achtelfinale.

Insgesamt nehmen sechs Teams aus Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein an der ersten Runde teil. Die Zweitligisten VfL Lübeck-Schwartau und HSG Nordhorn-Lingen reisen zu Eintracht Hildesheim und zum MTV Braunschweig. Die beiden Drittliga-Vertreter hatten erst in den Finalspielen der Aufstiegsrunde den Sprung in die 2. Liga verpasst. Der Wilhelmshavener HV (3. Liga) empfängt den klassenhöheren Traditionsclub TuS N-Lübbecke.

Gespielt wird die erste Runde am 24. und 25. August. Die zweite Runde folgt vom 1. bis 3. Oktober, das Achtelfinale am 13. und 14. November. Das Final Four steht dann am 12. und 13. April 2025 in Köln auf dem Programm.

