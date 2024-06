Dornum. Ein Motorroller und ein Auto stoßen in der ostfriesischen Gemeinde Dornum zusammen. Für den 67 Jahre alten Rollerfahrer kommt jede Hilfe zu spät.

Bei einem Zusammenstoß mit einem Transporter ist in der ostfriesischen Gemeinde Dornum (Landkreis Aurich) ein Rollerfahrer tödlich verletzt worden. Die Verletzungen des 67-Jährigen waren so schwer, dass er noch an der Unfallstelle starb, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Ersten Ermittlungen zufolge wollte der Rollerfahrer am Montagabend von einer Straße im Ort Neßmersiel auf eine Landstraße nach links abbiegen. Dabei übersah er laut Polizei den Transporter, der dort fuhr, und stieß mit ihm zusammen. Der 74 Jahre alte Fahrer des Transporters wurde leicht verletzt. Er erlitt einen Schock.

Die Landstraße wurde für die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten mehrere Stunden gesperrt. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr vor Ort, um die Unfallstelle auszuleuchten.

© dpa-infocom, dpa:240625-99-521237/2