Sylt und Meer - Der Reise-Newsletter des Abendblattes

Sylt und die Wellen an den Stränden der Nord- und Ostsee: Für viele Besucher genügen die ersten drei, vier, maximal fünf Stunden Aufenthalt und einen Blick aufs Meer, und man ist ein anderer Mensch.

Es ist genau so, wie es Herbert Seckler, Inhaber der legendären Sansibar auf Sylt, es beschreibt: „Man kann fast stündlich beobachten, wie sich Menschen, die nach Sylt kommen, verändern. Sie bringen ihren Alltagsstress mit, aber wenn sie einmal am Strand waren, verschwindet der sehr schnell (…)“

Was macht die Inseln und die norddeutschen Küsten so besonders? Was macht der Tourismus mit den Gebieten? Wie ist es hier in Herbst und Winter? Und was gibt es Neues? Das sind nur einige der Fragen, die wir in diesem Newsletter beantworten. Bleiben Sie informiert und abonnieren Sie kostenlos den exklusiven Zugang zu Sylt und Meer!.



Mit dem Reise-Newsletter bleiben Sie auf dem Laufenden:



E-Mail* Kontaktkanal Opt-In-Version Kampagne Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Jetzt anmelden *Pflichtfeld. Eine Abmeldung ist jederzeit im Newsletter möglich.

Sie sehen keine Anmeldemaske? Dann klicken Sie bitte hier.