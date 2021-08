Gewinnen Sie eines von 9 Hagenbeck-Jahresabos

Das Hamburger Abendblatt verlost unter allen Neuabonnenten des Reise-Newsletters 9 Hagenbeck-Jahresabos*.

Sichern Sie sich die Chance auf eines der neun Hagenbeck-Jahresabos, indem Sie sich für diesen Newsletter anmelden. Alle zwei Wochen, immer am Donnerstag, versorgen wir Sie in Form eines kostenfreien Newsletters mit allem Wissenswerten zum Urlaub 2021 und besonders zu den Zielen an Nord- und Ostsee. Sie erhalten nützliche Reisetipps und wunderschöne Ideen für ihre nächste Reise.

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück beim Gewinnspiel!

Für den Reise-Newsletter kann man sich ganz einfach hier anmelden:



E-Mail* Teilnahme an der Verlosung. Unter allen Neuanmeldungen verlosen wir 9 Jahreskarten für den Tierpark Hagenbeck. Ja, ich möchte an dem Gewinnspiel teilnehmen. Mit meiner Teilnahme akzeptiere ich die Teilnahmebedingungen Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden *Pflichtfeld. Eine Abmeldung ist jederzeit im Newsletter möglich. Kontaktkanal Opt-In-Version Kampagne



Viel Glück!



Ihre Abendblatt-Redaktion

Sie sehen keine Anmeldemaske? Dann klicken Sie bitte hier.



*Die neun Tickets bestehen aus sieben Tropen-Aquarium-Jahreskarten und zwei Kombi-Jahreskarten, welche den Tierpark Hagenbeck und das Tropenaquarium beinhalten.