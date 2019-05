Elbphilharmonie live: Sehen Sie hier "Le Grand Macabre"

Hamburg. "Eine Sensation!" Kritiker und Besucher gleichermaßen sind ergriffen von der Oper "Le Grand Macabre" des Komponisten György Ligeti. Die Inszenierung in der Elbphilharmonie in Hamburg erlebt an diesem Montag mit der Live-Übertragung aus dem Großen Saal ihren Höhepunkt.

"Le Grand Macabre" erzählt die Geschichte eines frei erfundenen Landes im "soundsovielten Jahrhundert", das nur deshalb der Apokalypse entgeht, weil der Todbringer Nekrotzar zu besoffen ist, um seine Drohung wahr werden zu lassen.

Elbphilharmonie: Abendblatt-Kritiker begeistert

Die Elbphilharmonie Hamburg zeigte am Freitagabend "Le Grand Macabre" im Rahmen des Internationalen Musikfestes 2019: Fürst Go-Go (Anthony Roth Costanzo, Countertenor) und der Schwarze Minister (John Relyea, Bass). Foto: NDR/Peter Hundert

Probenbild aus der Elbphilharmonie. Foto: NDR/Peter Hundert

Eine spektakuläre Inszenierung. Foto: NDR/Peter Hundert

Dirigent Alan Gilbert (li.) und Regisseur Doug Fitch, Regisseur und Bühnenbildner, auf der Probebühne im Rolf-Liebermann-Studio des NDR. Foto: Mark Sandten / HA

Redakteur Joachim Mischke im Gespräch mit Dirigent Alan Gilbert und Regisseur Doug Fitch. Foto: Mark Sandten / MARK SANDTEN / FUNKE FOTO SERVICES



Die Elbphilharmonie Hamburg zeigt "Le Grand Macabre" von Ligeti im Rahmen des Internationalen Musikfestes 2019. Alan Gilbert dirigiert. Foto: NDR/Peter Hundert

Ligeti lebte einige Jahre in Hamburg. Foto: NDR/Peter Hundert

Dirigent Alan Gilbert bringt die Oper "Le Gran Macabre" in die Elbphilharmonie. Foto: Mark Sandten / MARK SANDTEN / FUNKE FOTO SERVICES

Proben für "Le Grand Macabre". Foto: NDR/Peter Hundert



Es ist eine Inszenierung, von der der Elbphilharmonie-erprobte Abendblatt-Kritiker Joachim Mischke schrieb, sie sei wunderbar anarchisch und albern. "Für zwei tolle, rauschhafte Stunden verwandelte sich der Große Saal der Elbphilharmonie in eine Avantgarde-Arena mit Surround-Beschallung und Rundum-Bespaßung. Ein Dada-Verona, so selbstverständlich und effekttrittsicher, als sei dieser Raum genau für derartigen Wahnsinn entworfen worden.

Sehen Sie "Le Grand Macabre" hier ab 20 Uhr.