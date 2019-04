14-jähriges Mädchen aus Rahlstedt wird vermisst

Die Jugendliche wurde zuletzt am vergangenen Donnerstag gesehen. Jetzt bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung.

Hamburg. Die Hamburger Polizei sucht nach der 14-jährigen Sabrina Thiers. Das Mädchen wurde zuletzt am vergangenen Donnerstag in ihrer Wohneinrichtung in Rahlstedt gesehen. Wo sie sich seitdem aufhält, ist ungewiss. Die Polizei hat aber Hinweise, dass die Jugendliche im Raum Pinneberg unterwegs ist.

Die 14 Jahre alte Sabrina Thiers wird vermisst.

Foto: Polizei Hamburg

Bei der Suche nach dem Mädchen bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Sabrina hat eine kräftige Statur, braunes schulterlanges glattes Haar und ist circa 1,68 Meter groß. Hinweise zu der Vermissten geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 an das Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an jede Polizeidienststelle zu wenden.

( cw )