Nach Überfällen auf Kinder: Polizei fahndet mit Phantombild

Der Mann hat offenbar an mehreren Orten Jungen und Mädchen angegriffen. Er soll mit einer Kapuzenjacke bekleidet gewesen sein.

Kiel. Polizei und Staatsanwaltschaft suchen im Raum Kiel nach einem Mann, der drei Kinder angegriffen haben soll. Auf Grundlage der Beschreibungen eines 12 Jahre alten Jungen haben die Beamten ein Phantombild erstellt und am Montag veröffentlicht. Der Junge hatte angegeben, Mitte Januar in Molfsee (Kreis Rendsburg-Eckernförde) von einem Unbekannten an der Hüfte gepackt und festgehalten worden zu sein, als er sich auf dem Nachhauseweg befand. Es gelang ihm demnach, den Angreifer zwischen die Beine zu treten und zu flüchten. Er blieb körperlich unverletzt.

Tuch über die Nase gezogen

Das Gesicht des Täters konnte der Junge nicht vollständig erkennen, da der Mann ein Tuch bis über die Nase gezogen hatte. Er schätzt ihn auf 30 bis 40 Jahre. Der Täter soll nach Angaben des Jungen eine normale Statur gehabt haben und etwa 1,80 Meter groß sein.

Er soll mit einem schwarzen Kapuzenpullover, einer schwarzen Jeanshose und roten Sportschuhen mit weißer Sohle bekleidet gewesen sein. Er habe mit einem schwarzen Tuch, welches er sich über die Nase gezogen hatte, sein Gesicht verdeckt. Auffällig sollen seine deutlichen Augenringe gewesen sein.

Derzeit gehen die Ermittler davon aus, dass es sich um denselben Täter handelt, der zuvor bereits zwei acht und zwölf Jahre alte Kinder in Kiel angegriffen hat. Das zwölfjährige Mädchen konnte sich losreißen, dem Jungen kam ein Zeuge zu Hilfe. Auch nach diesem Zeugen sucht die Polizei nun.

