Zwei Männer überfallen Tankstelle – Polizei sucht Zeugen

Hamburg. Zwei Männer haben am Freitagabend eine Tankstelle in Billbrook überfallen. Die Fahndung nach ihnen war bisher erfolglos. Deswegen bittet die Hamburger Polizei jetzt die Bevölkerung um Mithilfe. Nach den bisherigen Erkenntnissen betraten um 21.36 Uhr zwei maskierte Männer die Tankstelle an der Andreas-Meyer-Straße. Sie bedrohten einen 27-jährigen Angestellten mit einer Schusswaffe und forderten ihn auf, die Kasse zu öffnen. Dann flüchteten sie mit einer Beute von 150 Euro.

Die Täter werden wie folgt beschrieben: Einer von ihnen ist ca 1,85 Meter groß und 18 bis 20 Jahre alt, Zum Zeitpunkt der Tat trug er dunkle Kleidung und war dunkel maskiert. Er hatte eine Schusswaffe dabei. Der andere ist ungefähr 1,80 Meter groß und ebenfalls 18 bis 20 Jahre alt. Zum Zeitpunkt der Tat trug er ebenfalls dunkle Kleidung, war dunkel maskiert und trug ein Messer bei sich. Bei beiden Männern wird ein "deutsches Erscheinungsbild" und eine hochdeutsche Sprache beschrieben.

Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können oder im Zusammenhang mit der Tat oder im Umfeld etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei zu melden.

