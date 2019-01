15-Jährige wird seit Silvester auf der Uhlenhorst vermisst

Die junge Frau hatte am Silvestertag die Wohnung der Mutter auf der Uhlenhorst verlassen. Seitdem fehlt von der 15-Jährigen jede Spur.

Hamburg. Die Polizei sucht die 15 Jahre alte Loreen Sommer. Das Mädchen wird seit Silvester vermisst. Nach Angaben der Polizei hat Loreen am Silvestertag die Wohnung der Mutter in der Hauffstraße (Uhlenhorst) verlassen und ist seitdem nicht zurückgekehrt. Die Mutter stellte gegen 13.45 Uhr das Verschwinden ihrer Tochter fest.

Laut Polizei ist der derzeitige Aufenthaltsort der 15-Jährigen nicht bekannt. Loreen ist etwa 1,48 Meter groß, hat ein „europäisches Erscheinungsbild“ und dunkelbraune lange Haare, die sie häufig im Dutt trägt. Da die bisherige Suche ergebnislos verlief, erließ ein Richter am Amtsgericht einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung.

Die Polizei bittet die Bevölkerung jetzt um Hilfe. Wer Hinweise zum Aufenthaltsort von Loreen geben kann, möge sich bitte an das Hinweisetelefon der Polizei, Telefon 040/428 65 67 89, oder an jede andere Polizeidienststelle wenden.

Mehr als 8000 Kinder als vermisst registriert

In Deutschland wurden 2017 nach Angaben des Bundeskriminalamtes (BKA) mehr als 8000 Kinder als vermisst registriert. Fast 96 Prozent der Vermisstenfälle konnten aufgeklärt werden. Die meisten von ihnen seien wegen Problemen in der Schule oder im Elternhaus weggelaufen, so das BKA.

( dah )

© Hamburger Abendblatt 2019 – Alle Rechte vorbehalten.