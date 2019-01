Unbekannte stehlen Flagge des chilenischen Generalkonsulats

Wahrscheinlich hat sich die Tat in Eilbek während des Jahreswechsels ereignet. Der Staatsschutz ermittelt.

Hamburg. Unbekannte haben die Flagge des chilenischen Generalkonsulats in Eilbek gestohlen. Zudem wurden mehrere mit roter Farbe gefüllte Eierschalen gegen die Hausfassade geworfen worden.

Eine Mitarbeiterin des Konsulats am Hirschgraben sei am Mittwochmorgen auf den Diebstahl aufmerksam geworden, der sich wahrscheinlich über den Jahreswechsel ereignet habe, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der oder die Täter hätten außerdem mit roter Farbe gefüllte Eier gegen die Fassade des Konsulats geworfen. Der Staatsschutz habe die Ermittlungen zu dem Vorfall übernommen. Die Hintergründe seien derzeit noch unklar.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

( dpa/HA )

