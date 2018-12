„Hamburg mit Kindern“ – die Winter-Ausgabe ist da

150 Tipps für den Winter mit Kindern in Hamburg – und reichlich Hintergrundinformationen für das Familienleben in der Hansestadt.

Hamburg. Die besten Tipps für Theaterbesuche, Ausflüge, Rodeln, Rätseln, Basteln und vieles mehr: 150 Tipps für den Winter mit Kindern in Hamburg – und reichlich Hintergrundinformationen für das Familienleben in der Hansestadt. Die neue Ausgabe von „Hamburg mit Kindern“ liegt jetzt druckfrisch im Handel. Es ist mittlerweile die elfte Ausgabe der Zeitung für Eltern und Großeltern vom Hamburger Abendblatt, die es natürlich auch als E-Paper gibt. .

Auch diese Ausgabe hat wieder einen erweiterten Umfang von 56 Seiten – und ist voller Geschichten und Tipps für das Leben mit Kindern in der Hansestadt. Das aktuelle Heft enthält unter anderem eine Übersicht der besten Theaterstücke für Kinder auf Hamburgs Bühnen. Auf einer Doppelseite werden die schönsten Rodelberge vorgestellt. Wenn es also schneien sollte, sind Hamburger mit Kindern optimal gerüstet. Auf einer weiteren Doppelseite präsentiert die Redaktion Geschenktipps für Kinder.

Darüber hinaus enthält „Hamburg mit Kindern“ viele Hintergrundberichte – etwa darüber, wo Kinder in Hamburg am besten leben, wie die Zukunft des digitalen Unterrichtes in der Hansestadt aussieht und was Experten zum richtigen Umgang von Kindern mit dem Smartphone sagen.

„Hamburg mit Kindern“ ist im gut sortierten Zeitschriftenhandel in Hamburg und der Metropolregion sowie in der Geschäftsstelle des Abendblatts am Großen Burstah 18 - 32 für 2,50 Euro erhältlich (an diesem Sonnabend von 10 bis 18 Uhr geöffnet, in der Nähe des Rathauses). Außerdem gibt es die Zeitung auch digital als E-Paper für 99 Cent unter

www.abendblatt.de/hamburgmitkindern

