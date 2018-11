Warum bloß immer die schwarzen?

Auch auf die Gefahr hin, dass ich hier jetzt ein Tabu anspreche: Haben Sie nicht auch manchmal ein Problem mit rutschenden Strümpfen? Kennen Sie es, wenn diese bei jedem Schritt ein Stückchen mehr die Wade hinabgleiten, um sich unter dem Fußgewölbe zusammenzuknäulen? Bei mir verursacht das sofort schlechte Laune. Ständig muss man stehen bleiben, um Kniestrumpf oder Socke durchs Hosenbein zu erwischen und hochzuziehen. Das ist einer Dame in mittleren Jahren unwürdig!

So schlimm wie in diesem Herbst war es noch nie. Dabei ist mir etwas höchst merkwürdiges aufgefallen. Bei mir rutschen nämlich nur schwarze Socken und schwarze Kniestrümpfe. Und nur in schwarzen Schuhen. Und außerdem: nur rechts! Schwarze Strümpfe in grauen oder braunen Schuhen gehen. Und graue Strümpfe in schwarzen Schuhen auch. Da muss man erst einmal drauf kommen! Mein Ahaerlebnis hatte ich, als ich eines Tages so genervt war vom ständigen Hochziehen, dass ich kurzerhand ein paar neue Kniestrümpfe erstand: im Drogeriemarkt, weil die günstigen immer das engste Bündchen haben. Zumindest meinte ich, diese Erfahrung über Jahre hinweg gemacht zu haben. Doch nach ein, zwei Stunden verabschiedete sich auch der neue rechte Kniestrumpf in Richtung Knöchel.

Mittlerweile ist mein schwarzer Strumpfbestand durch die Suche nach den Richtigen ziemlich gewachsen. Wahrscheinlich ist das Ganze also eine perfide, umsatzsteigernde Masche der Strumpfproduzenten. Ihre Socken sind jetzt nicht mehr nur gegen Laufmaschen anfällig, sie rutschen auch. Zum Glück nur die schwarzen. Und nur rechts.

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.