Reifenstecher in Buxtehude beschädigt zehn Autos

En Unbekannter hat am Wochenende in vier Straßen sein Unwesen getrieben. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Buxtehude. Ein Unbekannter hat in Buxtehude an mindestens zehn geparkten Autos einen oder mehrere Reifen zerstochen. Der angerichtete Schaden belaufe sich auf über 2500 Euro, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Reifenstecher schlug in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag in vier Straßen zu. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Verdächtige beobachtet haben oder andere Hinweise im Zusammenhang mit den Taten geben können.

( dpa )

