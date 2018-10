Verfolgungsjagd: Teenager flüchtet über Autobahn vor der Polizei

Hamburg. Ein Teenager hat sich am Dienstagnachmittag eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert, die durch zwei Bundesländer, über mehrere Autobahnen und insgesamt 20 Kilometer Wegstrecke führte, bevor die Beamten den 19-Jährigen festnehmen konnten. Eine Funkstreife wurde auf einen Renault Megane aufmerksam, der um kurz vor 14 Uhr von der Stader Straße in die Grumbrechtstraße abbog – entgegen der Einbahnstraßenregelung. Als die Beamten den Fahrer zur Überprüfung anhalten wollte, ergriff dieser die Flucht in Richtung Autobahn.

Von der Autobahn 7 wechselte er auf die A261 und am Buchholzer Dreieck weiter auf die A1. Der Verfolgung hatte sich inzwischen neben acht weiteren Streifenwagen auch der Polizeihubschrauber "Libelle 1" angeschlossen, die Beamten stellten fest, dass die Kennzeichen des Renault als gestohlen gemeldet worden waren. An der Anschlussstelle Rade verließ der 19-Jährige die Autobahn, nach 500 Metern überfiel ihn jedoch ein Sinneswandel. Er wendete und wollte zurück in Richtung Autobahn, vorbei an einem der ihn verfolgenden Streifenwagen.

Polizei sucht Zeugen für Verfolgungsjagd

Bei diesem Manöver verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, schleuderte über den Grünstreifen und in einen entgegenkommenden VW. Dann kam er zum Stehen. Genau wie sein ein Jahr jüngerer Beifahrer blieb der 19-Jährige unverletzt, die Fahrerin des Passat wurde leicht verletzt. Gegen seine Festnahme setzte er sich laut Polizei auch nach diesem Unfall noch erheblich zur Wehr. Bei der Überprüfung stellten die Polizisten fest, dass der 19-Jährige zwar keinen Führerschein hat, dafür aber wohl Drogen genommen hatte.

Der Renault wurde sichergestellt, Fahrer und Beifahrer blieben auf freiem Fuß. Der 19-Jährige muss mit einer Reihe von Strafverfahren rechnen. Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmer, die während der Verfolgungsjagd von dem jungen Mann bedrängt wurden, darum, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 040/42 86 - 56 789 zu melden.

( josi )

