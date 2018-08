Vermisst: Wer hat Stanislaw Ruszkiewicz gesehen?

Der 36-Jährige war am Mittwoch mit einer lebensbedrohlichen Hirnblutung ins Krankenhaus in St. Georg eingeliefert worden.

Die Polizei Hamburg sucht diesen Mann: Der 36 Jahre alte polnische Staatsbürger Stanislaw Ruszkiewicz wurde am 15. August 2018 mit einer Kopfverletzung in das Krankenhaus AK St. Georg gebracht Foto: Polizei Hamburg

Hamburg. Der 36-jährige Stanislaw Ruszkiewicz wird seit Mittwoch vermisst. Die Polizei sucht nach dem Mann polnischer Herkunft und bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Nach Angaben der Polizei war Ruszkiewicz am Mittwoch mit einer Kopfverletzung in das Krankenhaus St. Georg an der Lohmühlenstraße eingeliefert worden. „Die behandelnde Ärztin diagnostizierte eine lebensbedrohliche Hirnblutung“, sagte Polizeisprecher Daniel Ritterskamp am Freitag. Am Abend gegen 20.30 Uhr war das Verschwinden des Vermissten festgestellt worden.

Eventuell trägt er einen Kopfverband

Die Polizei Hamburg sucht diesen Mann: Der 36 Jahre alte polnische Staatsbürger Stanislaw Ruszkiewicz wurde am 15. August 2018 mit einer Kopfverletzung in das Krankenhaus AK St. Georg gebracht

Foto: Polizei Hamburg

Stanislaw Ruszkiewicz hat ein „osteuropäisches“ Erscheinungsbild, ist etwa 1,75 Meter groß, hat kurze, dunkelblonde Haare und eine schlanke Statur. Als er verschwand trug er vermutlich ein graues Shirt, eine dunkle Hose und dunkle Schuhe. Eventuell trägt er einen Kopfverband und hat einen großen schwarzen Rucksack bei sich. Auszuschließen ist auch nicht, dass sich der Vermisste in der Obdachlosenszene bewegt.

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort des 36-Jährigen geben kann, meldet sich bei der Polizei unter der Rufnummer 040/4286-56789 oder wendet sich an eine Polizeidienststelle.

( coe )

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.