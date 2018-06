Demente 73-Jährige seit Donnerstag vermisst

Hamburg. In Hamburg -Niendorf wird seit Donnerstag die 73-jährige Christa Kusserow vermisst. Zuletzt gesehen wurde sie in der Straße Jägerdamm. Da die bisherige Suche nach der stark dementen Frau ergebnislos blieb, bittet die Polizei jetzt die Bevölkerung um Mithilfe. Christa Kusserow hat ein scheinbares Alter von 75 Jahren, ist schlank und wiegt etwa 50 Kilogramm. Sie hat graue Haare mit einem leicht rötlichen Farbstich. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie sommerliche Kleidung, eventuell eine beige Jacke und eine dunkelbraune Wildlederhose. Sie ist orientierungslos und hat rötliche Wangen sowie ein Muttermal an der linken Augenbraue. Sie spricht Hochdeutsch, kann sich aber möglicherweise nicht an ihren eigenen Namen erinnern.

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben kann, wird gebeten, sich an die Polizei unter der Nummer 040/4286-56789 zu wenden oder an jede andere Polizeidienststelle.

( HA )

