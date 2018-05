Lebensgefahr: Wer hat Peter Schuhmacher gesehen?

Hamburg. Die Polizei bittet um Hilfe bei der Suche nach Peter Schuhmacher: Der 70 Jahre alte Mann lebt in einem Pflegeheim an der Berner Chaussee in Bramfeld. Aus diesem ist der stark unter Demenz leidende Schuhmacher am Dienstag gegen 11 Uhr vormittags verschwunden.

Aufgrund seiner körperlichen Verfassung besteht für den 70-Jährigen Lebensgefahr. Weil die bisherigen Suchmaßnahmen ohne Erfolg blieben, fahndet die Polizei nun mit einem Bild nach dem Mann.

Peter Schuhmacher trägt vermutlich eine graue Jogginghose und eine gelbe Strickjacke, er hat graue, mittellange Haare. Auffällig sind seine extrem dünne Statur und seine prominenten Schneidezähne.

Wer Hinweise auf den Verbleib von Peter Schuhmacher hat oder ihm begegnet, wird gebeten, die Polizei unter der Rufnummer 040 / 42 86 - 56 789 zu kontaktieren.

( josi )

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.