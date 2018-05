Mann bedroht in nur 40 Minuten drei Frauen und Zwölfjährige

Hamburg. Ein bislang unbekannter Mann hat am Mittwoch innerhalb kurzer Zeit drei Frauen und ein zwölf Jahre altes Mädchen bedroht und zum Teil verletzt. Die vier Tatorte befinden sich alle in Bahrenfeld und liegen dicht beieinander. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Das erste Opfer des Mannes war eine 22-Jährige, die gegen 17.50 Uhr auf dem Bahrenfelder Steindamm unterwegs war. Dort umarmte der Täter die junge Frau plötzlich von hinten. "Der Täter berührte die Frau unsittlich und wirkte dabei sehr aggressiv", sagt Polizeisprecher Rene Schönhardt. Als der Täter sie weiter belästigte, wehrte sich die Frau und der Mann flüchtete.

Mann zieht Zwölfjährige ins Gebüsch

Nur zehn Minuten später schlug der Täter erneut zu. Gegen 18 Uhr sprach er im Bereich der S-Bahn-Unterführung am Bahrenfelder Steindamm ein zwölf Jahre altes Mädchen an, das auf dem Weg nach Hause war. Als die Schülerin nicht antwortete, hielt der Unbekannte sie an beiden Armen fest und zog sie zu einem Gebüsch. Nach Angaben der Polizei schrie die Zwölfjährige laut und schlug um sich. Daraufhin ergriff der Mann die Flucht.

Kurze Zeit später, um 18.20 Uhr, später sprach höchstwahrscheinlich der gleiche junge Mann in der Leunastraße eine 19-jährige Frau an. "Plötzlich zog der Täter einen noch unbekannten Gegenstand und bedrohte damit die Geschädigte", sagt Polizeisprecher Schönhardt. Dabei verletzte er die junge Frau leicht am Handrücken. Danach flüchtete der Mann erneut.

Opfer flüchtet sich in ein Restaurant

Eine Straße weiter griff er unmittelbar danach sein nächstes Opfer an. Gegen 18.30 Uhr bedrohte der mutmaßlich gleiche Täter in der Schleswiger Straße eine 35-Jährige mit einem noch unbekannten Gegenstand. Er forderte sie auf, stehen zu bleiben – doch die Frau lief weg und flüchtete in ein nahe gelegenes Restaurant. Der Mann flüchtete in Richtung Leunastraße.

Der Unbekannte, der offenbar innerhalb von 40 Minuten drei Frauen und ein Mädchen bedroht hat, ist 16 bis 23 Jahre alt, schlank, hat eine sportliche Figur und kurze, braune Haare. Zur Tatzeit trug er eine kurze Hose und ein T-Shirt mit jeweils neonfarbenen Streifen. Die Polizei bittet Zeugen, sich beim Hinweistelefon unter der Rufnummer 040/4286-56789 zu melden.

( coe )

