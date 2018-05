39-jährige Radfahrerin überfallen und brutal misshandelt

Unbekannter Täter schlägt Frau am Hammer Steindamm mit der Faust ins Gesicht und raubt ihr Hollandrad. Polizei sucht Zeugen.

Hamburg. Eine 39 Jahre alte Radfahrerin ist von einem bisher unbekannten Mann überfallen und brutal misshandelt worden. Nach Angaben der Polizei wollte die Frau gegen 17.48 Uhr am Montagabend am Hammer Steindamm mit ihrem Fahrrad losfahren, dabei sei sie bereits in aggressiver Weise von dem Täter angesprochen worden.

Als sie ihr Fahrrad aus dem Fahrradständer zog, habe der Mann ihr plötzlich zweimal mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Er raubte ihr dunkelrotes Hollandrad und flüchtete in unbekannte Richtung. "Durch die Faustschläge erlitt die 39-Jährige eine Kieferprellung. Sie wurde von der Besatzung eines Rettungswagens vor Ort medizinisch versorgt", sagte Polizeisprecher Florian Abbenseth.

Von dem Räuber fehlt jede Spur

Zwar leitete die Polizei sofort eine Fahndung mit neun Streifenwagen ein. Doch von dem flüchtigen Räuber fehlte jede Spur.

Deshalb bittet die Polizei jetzt um Hinweise aus der Bevölkerung. Nach Angaben der Ermittler hat der Täter ein "südländisches Erscheinungsbild", er ist zwischen 30 und 40 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, schlank, kurze, dunkle Haare. Er trug ein Holzfällerhemd und eine zerrissene Jeans. Außerdem hatte er eine dunkle Sporttasche bei sich. Hinweise an die Polizei unter Telefon 040/ 428656789.

( dah )

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.