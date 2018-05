Auto ausgebrannt – Polizei geht von Brandstiftung aus

Stade. Am frühen Sonnabendmorgen gegen 3.20 Uhr ist in Stade ein Auto ausgebrannt. Als die Feuerwehr am Einsatzort im Drosselstieg eintraf, stand der Ford Focus bereits in Flammen. Das Auton wurde komplett zerstört. Der Sachschaden wird auf mindestens 4000 Euro geschätzt.

Wie die Polizei Stade berichtet, ist nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen davon auszugehen, dass der Wagen von einem oder mehreren Brandstiftern angezündet wurde.

Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Polizeiinspektion Stade zu melden.

( HA )

