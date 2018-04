Suche nach zehnjährigem Mädchen in Silberstedt

Silberstedt. Einsatzkräfte und Suchhunde haben am Sonntag in Silberstedt (Kreis Schleswig-Flensburg) eine großangelegte Suche nach einer Zehnjährigen gestartet. Kimberley M. wird seit dem frühen Sonntagmorgen vermisst, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten ermitteln in alle Richtungen. Am Nachmittag starteten sie eine Öffentlichkeitsfahndung mit der Bitte um Rundfunkdurchsagen.

Das Mädchen ist 1,50 Meter groß, hat dunkelblonde, schulterlange Haare und trug zuletzt eine hellblaue Jeans mit Aufdrucken, schwarze Sommerschuhe und einen schwarzen oder grauen Pullover. Hinweise nimmt die Polizei über den Polizeinotruf 110 entgegen.

( dpa/HA )

