Foto-Fahndung: Ist das der Schütze von Lüneburg?

Das Fahrzeug, aus dem auf einen 20-Jährigen in Lüneburg geschossen wurde, war zuvor in Hamm sichergestellt worden.

Eine HSV-Fahne weht an dem durchsuchten Objekt in Hamm

Im Vorfeld war in Hamm der Audi, aus dem in Lüneburg auf einen 20-Jährigen geschossen wurde, sichergestellt worden

Spezialkräfte der Polizei Niedersachsen haben am Freitagnachmittag eine Wohnung in Hamm gestürmt

Hamburg. Der Mann, der in Lüneburg einen 20-Jährigen in der Nacht zu Mittwoch aus einem fahrenden Auto heraus beschossen hat, scheint identifiziert zu sein: Die Polizei Lüneburg fahndet seit Freitagabend mit einem Foto nach dem 21 Jahre alten Mohamed Eke, der im dringenden Verdacht steht, das Opfer mit zwei Kugeln aus einem Audi schwer verletzt zu haben.

Am Vormittag war das in Hamm geparkte Fahrzeug von der Polizei sichergestellt worden. Ob sich der Tatverdächtige deshalb auch in Hamburg aufhält, sei unklar, sagte eine Polizeisprecherin auf Abendblatt-Nachfrage. Gemeldet sei er im niedersächsischen Adendorf, knapp 60 Kilometer südöstlich von Hamburg.

Die Polizei Lüneburg fahndet nach Mohamed Eke

Eke wird wie folgt beschrieben: Er ist 1,69 Meter groß mit schlankem Körperbau, braunen Augen und schwarzen Haaren. Der Tatverdächtige spricht Deutsch mit Akzent und arabisch. Die Polizei warnt davor, dass der Mann die Tatwaffe noch bei sich führen könnte. Zeugen, die Hinweise über den Aufenthaltsort des Mannes geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Lüneburg unter der Rufnummer 04131/8306-2215 zu melden. Auch nach dem Fahrer des Audis werde gefahndet. Die Polizei ist sich aber sicher, dass die Schüsse ausschließlich von Eke abgefeuert wurden.

SEK stürmt Wohnungen in Hamm

Im Zuge der Fahndung nach den beiden Männern aus dem Audi hatten das Spezialeinsatzkommando (SEK) und eine Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit (BFE) der Polizei Niedersachsen am Nachmittag eine Wohnung am Dobbelersweg in Hamm gestürmt. Zivilpolizisten durchsuchten die Wohnung, in der niemand angetroffen wurde. Etwa 25 Beamte waren im Einsatz.

In der Nacht zu Mittwoch war in der Carl-Friedrich-Goerdeler-Straße in Höhe des St.-Stephanus-Platzes auf das Opfer geschossen worden. Der 20 Jahre alte Mann wurde von zwei Kugeln getroffen und kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Er hielt sich zu diesem Zeitpunkt in einer Gruppe von sechs Männern auf. Er wurde in der Nacht notoperiert und ist seitdem außer Lebensgefahr. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei kennen sich die Insassen des Autos und die Gruppe.

Wohnung in Billstedt durchsucht

Bereits am Donnerstag waren sechs Wohnungen in Hamburg, Lüneburg, Adendorf und Lübeck durchsucht worden. Bislang wurden die Tatverdächtigen nicht entdeckt. Auch die Tatwaffe konnte bislang nicht sichergestellt werden. Die Polizei fahndet weiterhin nach den beiden Männern.

So sah der SEK-Einsatz in Billstedt aus:

