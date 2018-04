Nach Überfall in Tiefgarage sucht die Polizei Zeugen

Oststeinbek. Nach einem Überfall in einer Tiefgarage am Dienstag sucht die Polizei Ratzeburg nach vier Personen.

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Überfall am 3.4. gegen 12.20 in einer Tiefgarage an der Möllner Landstraße in Oststeinbek. Eine Frau aus Oststeinbek (46) und ein Hamburger (26) hatten ihr Auto in der Tiefgarage geparkt, um die Sparkasse aufzusuchen, die sich darüber befand.