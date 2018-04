Polizei Lübeck Brandstriftung an drei Kirchen in Heiligenhafen

Lübeck. Seit dem 01. April wurden an drei verschiedenen Kirchen in Heiligenhafen Feuer gelegt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Der oder die Täter schichteten jeweils vor die Eingangstüren kleine Haufen aus Unrat und Zeitungspapier auf und zündeten diese dann an. Betroffen waren die Stadtkirche der evangelisch lutherischen Kirchengemeinde an der Kirchenstraße sowie die Katholische Kirche Sankt Ansgar und die Neuapostolische Kirche – beide befinden sich an der Kirchhofstraße.

Die Kriminalpolizei in Oldenburg führt die Ermittlungen zu den Brandstiftungen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 04361-10 550 zu melden.

( HA )

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.