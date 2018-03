Bewaffneter Mann überfällt "Star"-Tankstelle in Trittau

Trittau. Bei einem Überfall auf eine Tankstelle in Trittau hat ein Mann mehrere hundert Euro erbeutet. Der Täter bedrohte nach Angaben der Polizei eine 55 Jahre alte Tankstellenangestellte mit einer Schusswaffe und forderte Bargeld. Er hatte das Gebäude der "Star"-Tankstelle in der Hamburger Straße gegen 21.15 Uhr betreten. Um was für eine Schusswaffe es sich genau handelt, will die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht verraten.

Der Täter sprach mit osteuropäischem Akzent

Mit seiner Beute flüchtete der Mann zu Fuß in Richtung Innenstadt. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei blieb ohne Erfolg. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Er ist etwa 1,80 Meter groß und schlank. Er war bekleidet mit einer dunklen Jacke mit hellen Nähten, dunkler Hose und dunklen Schuhen. Während des Überfalls trug er eine graue Strickmaske mit Löchern. Er sprach Deutsch mit vermutlich osteuropäischem Akzent.

Die Polizei sucht dringend nach Zeugen und bittet um Hinweise an die Kriminalpolizei in Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102/8090.

