Mit Messer bewaffneter Maskierter überfällt Tipico

Hamburg. Ein maskierter Mann hat am Sonnabendabend ein Wettbüro in Wandsbek überfallen. Der Täter bedrohte den Angestellten des Geschäfts an der Wandsbeker Allee zunächst mit einem Messer und forderte Bargeld. Der 22-Jährige händigte daraufhin 150 Euro an den Täter aus. Im Anschluss flüchtete der Unbekannte über die Litzowstraße, eine Sofortfahndung blieb ohne Erfolg.

Der Maskierte soll 1,70 Meter bis 1,80 Meter groß sein und akzentfrei Deutsch sprechen. Zur Tatzeit trug er eine graue Kapuzenjacke. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, sich unter Telefon 040 42865-6789 oder bei einer Dienststelle zu melden.

( wal )

