Von Internorga verschwunden: Polizei sucht Melanie Reimer

Die 39-Jährige aus Saarbrücken arbeitete an einem Stand in den Messehallen, dann verschwand sie spurlos.

Hamburg. Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach Melanie Reimer. Die 39-Jährige aus Saarbrücken war wegen der Internorga in der Stadt, sie arbeitete an einem der Messestände. Am Freitag, den 9. März verließ sie den Stand gegen 11 Uhr, seitdem ist sie nicht mehr gesehen worden.

Mit diesem Foto fahndet die Polizei nach der verschwundenen Melanie Reimer

Foto: Polizei Eine Kollegin meldete Reimer am folgenden Tag als vermisst. Zuletzt war die Vermisste laut Polizei mit dunklen Turnschuhen, einer dunklen Hose, einem ockerfarbenen Pullover und einer dunklen Strickjacke bekleidet. Melanie Reimer ist 1,79 Meter groß und von schlanker Statur. Hinweise auf den Verbleib der Vermissten nimmt die Polizei unter der Rufnummer 040 - 42 86 - 56 789 entgegen.

