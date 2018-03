Aus Klinik verschwunden: Polizei sucht 58-Jährige

Hamburg. Die Hamburger Polizei sucht nach einer vermissten Frau. Am Mittwoch ist die 58-jährige Elfi S. aus einem Krankenhaus in Rissen verschwunden. Die Suche nach der Frau blieb bislang ohne Erfolg, Jetzt bittet die Polizei mit einer Öfffentlichkeitsfahndung die Bevölkerung um Mithilfe. Seit Mittwoch, dem 07.03., wird die 58-jährige Elfi S. aus einem Krankenhaus in Hamburg-Rissen vermisst.

Elfi S. ist 1,75 m groß und schlank, hat dunkles, nackenlanges glattes Haar und trägt eine Brille. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens war sie mit einer blauen Jeanshose sowie einer dunklen Jacke mit Kapuze bekleidet.

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 an die Polizei oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

