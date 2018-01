So dreist brechen Diebe beim Media Markt ein

Erst stahlen die Kriminellen einen Audi in Scheeßel. Der Wagen half ihnen beim Einbruch in den Technikmarkt in Buchholz.

Buchholz. Als die Polizei am Sonntag gegen 1.13 Uhr alarmiert wird, ahnen die Beamten noch nichts von ihrem ungewöhnlichen Einsatz. Zeitgleich waren die Alarmanlagen bei Famila und dem Media-Markt in Buchholz losgegangen. Als die Polizisten wenig später am Tatort eintreffen, sind die Eingangstüren der Marktcenters mit den Mietern Famila und dem Media Markt komplett zerstört und ein rückwärts in dem Technikgeschäft eingeparkter Audi hat auch das Rolltor innerhalb des Gebäudes eingefahren. Von den Einbrechern fehlt jede Spur.

Nach ersten Ermittlungen gehen die Beamten davon aus, dass die Täter es gezielt auf die Laptops abgesehen hatten, die sie entwendet haben. Der Audi war wenige Tage zuvor bei einem Wohnhauseinbruch im Bereich Scheeßel gestohlen worden.

Ungewöhnliche Fälle

Schon mehrfach war in der Region in Technikgeschäfte eingebrochen worden, immer auf spektakuläre Weise. Kürzlich hatten Diebe die Außenwand des Media Markts in Buxtehude aufgeschnitten, um an Beute zu gelangen. Vor vier Jahren war es Kriminellen bereits gelungen, mit einem Auto in den Eingangsbereich des Media Marktes Buchholz zu fahren. Die Leitung hatte daraufhin Poller vor dem Shop installiert, die den aktuellen Fall allerdings offenbar auch nicht verhindern konnten.

Ungewöhnlich war auch das Vorgehen von Einbrechern beim Media Markt in Stade gewesen: Sie fuhren mit einem Radlader die Backsteinwand des Shops ein, um an die Ware zu gelangen.

Die Polizei bittet zum aktuellen Fall um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, und zwar unter der Telefonnummer 04181-2850.

