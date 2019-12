Hamburgs Arbeitsmarkt macht Mut – doch Vorsicht!

Der Hamburger Arbeitsmarkt schreibt seit Langem eine Erfolgs­geschichte. In den vergangenen 20 Jahren ist die Zahl der offiziell registrierten Arbeitslosen um fast 20.000 auf weniger als 65.000 gesunken. Erstmals konnte die Agentur für Arbeit mehr als eine Million sozialversicherungspflichtige Jobs in der Stadt melden.

Und das Ergebnis der Abendblatt-Umfrage unter den 200 größten Unternehmen der Stadt macht auch für 2020 Mut. Rund 86 Prozent der Firmen wollen im kommenden Jahr zusätzliche Stellen schaffen oder die Zahl der Mitarbeiter zumindest konstant lassen. Bei lediglich jedem zehnten Unternehmen soll beim Personal der Rotstift angesetzt werden. Man kann mit Blick auf diese Zahlen also durchaus zufrieden sein. Aber Vorsicht! Es wartet schon wieder neue Arbeit auf dem Arbeitsmarkt.

Denn Hamburgs Wirtschaft – und damit auch der Arbeitsmarkt – befindet sich im Umbruch. Dieser Wandel verlangt von allen Beteiligten ein großes Maß an Kreativität und die Bereitschaft zur Veränderung. Beschäftigte müssen sich kontinuierlich fortbilden und flexibel sein. Unternehmen benötigen Mut zur Veränderung, müssen ihre Geschäftsmodelle an die neue Zeit anpassen. Und die Arbeitsagentur muss beide Seiten auf ihrem Weg durch die digitale Welt tatkräftig unterstützen. Die Abendblatt-Umfrage zeigt, dass Branchen, die über Jahrzehnte zu den Jobmotoren der Stadt gehörten, nun dazu gezwungen sind, sich schlanker aufzustellen, um die kommenden Jahrzehnte erfolgreich gestalten zu können.

In vielen Hamburger Industriebetrieben droht Personal­abbau

Oliver Schade leitet das Wirtschaftsressort beim Hamburger Abendblatt.

Foto: Andreas Laible / HA

Paradebeispiel dieser Entwicklung sind die Banken. Wer Ende der 1960er-Jahre eine Lehre bei einem der großen deutschen Geldhäuser gemacht hatte, durfte sich nicht nur über ein überdurchschnittliches Gehalt freuen, sondern auch über einen Arbeitgeber auf Berufslebenszeit – üppige Betriebsrente inklusive. Diese goldenen Zeiten sind vorbei. Onlinebanking macht immer mehr Filialen überflüssig, die dauerhafte Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank hat das alte Geschäftsmodell der Geldinstitute pulverisiert. Weniger Jobs sind die logische Konsequenz.

Auch in vielen Hamburger Industriebetrieben droht im kommenden Jahr Personal­abbau. Hier werden im Zuge von Automatisierung und Digitalisierung zahlreiche Arbeitsplätze überflüssig – weil sie schlichtweg im internationalen Wettbewerb zu teuer sind. Die Vorstände müssen mit Innovationen gegensteuern und darauf hoffen, dass US-Präsident Donald Trump seine Sandkastenspiele im weltweiten Zollstreit endlich beendet. Denn sie sind für die exportorientierte Indus­trie in der Hafenstadt Hamburg besonders gefährlich.

Der Blick auf die 200 größten Firmen macht zudem deutlich, dass Hamburg längst zur Gesundheitsmetropole geworden ist. Der demografische Wandel führt zu immer mehr Arbeit in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen. Hier zeigt sich exemplarisch das Pro­blem des Arbeitskräftemangels, unter dem viele Branchen in der Stadt leiden – auch neue Firmen, wie der Fahrdienst Moia, der es mit gut 1000 Beschäftigten quasi aus dem Stand auf Rang 80 der größten Arbeitgeber geschafft hat.

Wegen des kleiner werdenden Reservoirs an Arbeitsuchenden wird es immer komplizierter, frei werdende Stellen in der Stadt zu besetzen. Aber nur solange das gelingt, kann Hamburgs Wirtschaft angemessen wachsen. Eine Herkulesaufgabe, die in der Stadt schon heute nicht mehr ohne Personal aus dem Ausland zu bewältigen ist. Fakt ist: Ohne Zuwanderung lässt sich die Erfolgsgeschichte auf dem Hamburger Arbeitsmarkt nicht fortschreiben. Egal, wie kreativ, flexibel und mutig die Hamburger, die heute in der Stadt leben, auch sein mögen.